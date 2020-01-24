【恐怖意外:有片】快步車手環波蘭賽遭同鄉撞倒昏迷　車隊考慮採法律行動 (18:07)

環波蘭賽昨日開戰，屬復賽以來首場巡迴賽，但首站賽事即發生嚴重意外。效力Team Jumbo-Visma車隊的Dylan Groenewegen，全速衝線時突然向右壓向快步車隊的Fabio Jakobsen，對方連人帶車撞向廣告板及鐵欄，再飛出賽道撞向一名攝影師，多架尾隨戰車反應不及亦捲入意外。

23歲的Fabio Jakobsen嚴重受傷，車隊表示他傷及頭部，大量出血，陷入昏迷，經搶救後轉趨穩定，但情况仍然嚴重。Dylan Groenewegen被取消資格，國際單車聯盟發聲明譴責他及其車隊，形容其行為危險，並將事件交由紀律委員會，研究是否要作出制裁。

快步車隊經理其後在社交網表達不滿，聲稱會將事件帶上法庭：「這等行為已超越單車比賽，這是一種刑事罪行，我會上告法庭。」Team Jumbo-Visma則向受傷車手道歉，表示經內部研究後再發聲明。

Fabio Jakobsen是荷蘭隊新星，2018年轉為職業車手加盟快步，去年6月贏出比賽成為荷蘭冠軍。27歲的Dylan Groenewegen亦非新手，去年在環波蘭賽首站獲季軍，亦曾四奪環法分站冠軍。

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