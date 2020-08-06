【歐霸】曼聯國米齊闖8強　蘇斯克查確認山齊士轉會 (16:08)

今季被曼聯借至國際米蘭的阿歷斯山齊士，近期盛傳會正式轉會這支意甲亞軍球隊。蘇斯克查在淘汰寧斯後說：「我們定會在明（今）天宣布同意落實轉會。阿歷斯享受效力國米，對方也喜歡他，這對他是好事，我們祝福他，他是頂級球員，我們希望看到他能有最佳表現。」

山神在2018年初由阿仙奴轉會曼聯，首兩季共為曼聯上陣45次只入5球，與周薪逾50萬鎊（約510萬港元）成反比例，因此屢傳被放棄。他去夏外借至國米，意甲停擺前因續受傷患困擾無甚表現，但賽事重啟後，披甲15次的他入3球和貢獻7次助攻。另外，他今晨雖無入球無助攻，但國米在中立場以2：0淘汰基達菲。

曼聯今晨迎戰寧斯的3個入球全於下半場出現。客軍藉守將韋辛加在55分鐘射入世界波打開紀錄，但桑馬達分別於57和88分鐘助攻連格及安東尼馬迪爾，以2：1反勝，連同首回合勝出5：0，總比數大勝7：1過關，下周一於8強碰哥本哈根。

蘇斯克查為此役上陣的副選球員護航：「當你不是經常上陣，便會缺少那份對比賽的敏銳度，有些球員甚至在停擺後未嘗落場。對我來說，今次是一次很好的練習。」值得一提的是，曼聯今仗有18歲的新秀中堅迪丹文治末段地標上陣，獲蘇斯克查稱讚。

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