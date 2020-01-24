【英冠】加時40碼罰球收死賓福特　富咸左閘成升班奇兵　為球會賺13億 (11:50)

富咸上周淘汰卡迪夫城晉級，但射手阿歷山大米祖域今場因傷先列後備，令他們在頭90分鐘只能悶和今季英冠火力最強勁的賓福特。直到加時105分鐘，富咸於進攻左路離門40碼獲得罰球，祖爾拜仁彎近柱彈地波，收死嚴重判斷錯誤的賓福特門將大衛拉耶。他於117分鐘再參與突擊再入一球，即使賓軍加時補時破蛋亦為時已晚。富咸最終險勝2：1，在上季降班後迅速重返英超；賓福特則連續9次附加賽失利，創下英冠紀錄，亦要連續74年角逐非頂級聯賽。

對於罰球成功偷雞，祖爾拜仁稱並非偶然，一切皆演練過：「他（柏加）叫我彎去前柱，因為對方門將企得離門很遠。我還找我父親練習，他以前曾指導我射門的。」祖爾拜仁前年加盟富咸首戰英超，但一季便與球隊降班，今季此前亦只入1球，今場梅開二度，為球隊帶來英超轉播連同比賽獎金，商業贊助等最少1.3億鎊收入。

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