【新冠肺炎】周小龍促停止「一刀切」　准有條件重開體育場所 (17:50)

周小龍在記者會上稱，今次獲本地四大溜冰場授權代表發聲，表示政府早前雖為部分業界發放10萬元資助，但溜冰場、桌球室及保齡球場等大型體育場所，仍未足以應付單月營運開支。他強調業界不想「乞錢」，而是認為有防疫措施及社交距離下，運動場所可安全運作：「溜冰場單是每月租金已是數十萬元，其實這些大型場地要保持社交距離根本不難，桌球和保齡球本身就是有距離的運動，溜冰場至少也可戴着口罩做小班教學。」

有桌球會經理及私人會所負責人稱，在場地做足衛生防疫措施下，相信可安全運作。周小龍表示，將去信特首林鄭月娥及民政事務局長徐英偉表達訴求，並要求會面及促請日後推行措施時，事前必須諮詢業界意見。

立法會選舉延期一年前，周小龍已報名參選體藝、文化及出版界功能組別。他批評79個體育總會拒絕在今次記招撐場，稱未來一年會續為不公義發聲抗爭，暫未想及下年會否續參選此界別。至於亦有報名參選此界別的港協暨奧委會副會長霍啟剛，今日在社交網表示，早上約見徐英偉反映訴求，包括整合首兩輪抗疫基金餘額，加碼設立「抗疫基金3.0」，申請條件「宜鬆不宜緊」，如放寬教練補助金及健身中心資助等計劃的申請資格，並在符合限聚令及採取防疫措施下，放寬文體活動進行。

香港體育教練工會籌組委員黃浩賢說，政府在疫情期間僅為註冊教練推出一筆過7500元資助，反映政府對體育界缺乏認識及不尊重。本身是籃球教練的工會另一委員劉嘉豪稱，如今再次封場，除暑假收入再受打擊，新學年開班情况亦不樂觀：「相信在學校教班的收入會近乎為零，而籃球總會昨日取消聯賽及銀牌賽，也意味籃球教練今年內也不會有工作。」

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