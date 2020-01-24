【NBA】湖人等足10年再膺西岸第一　35歲占士重返高峰反擊質疑聲 (19:00)

湖人亦是自2007/08球季的波士頓塞爾特人後，首支前一季可參與新秀抽籤，翌季以頭號種子晉級季後賽的球隊。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）分析指，湖人今季羅致安東尼戴維斯，與當年綠軍找來加納特輔助皮雅斯，合組最強前鋒二人組雷同。「一字眉」今仗交出42分及12個籃板，加上占士貢獻22分、8個籃板及9次助攻，湖人終在半場反超爵士兩分，再贏116：108。

湖人的季後賽首圈對手仍存極大變數，事關暫列第8的孟菲斯灰熊，今晨以99：109不敵新奧爾良塘鵝，只領前波特蘭拓荒者及聖安東尼奧馬刺兩場，第13的鳳凰城太陽也只落後3.5場，意味完成常規賽後，勢以附加賽決定最後一席季後賽資格。東岸第9的華盛頓巫師以11分之差不敵印第安那溜馬，復賽三連敗後，爭逐附加賽機會渺茫。

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