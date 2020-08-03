【英超】朗尼指當年費sir戰術失誤 致歐聯決賽兩度招敗 (18:57)

現效力英冠打比郡的朗尼在《星期日泰晤士報》專欄提及，費格遜當時表示「我們是曼聯，要踢進攻足球，這是球會文化」，但這「紅魔」前隊長並不苟同：「像皇家馬德里這種球會，主動放棄控球權是很困難，曼聯亦都一樣。但面對哥迪奧拿率領的巴塞隆拿，仍試圖不斷逼搶，這無疑等同自殺。我想當時所有隊友內心都覺得戰術錯誤。我認為在歐聯決賽踢得是否好看並不重要，最重要是取勝奪冠。」曼聯在該兩次決賽，分別以0：2及1：3落敗。

朗尼又透露，過去在曼聯不時半場休息時跟費Sir吵架：「年少時我會想，為何他要針對我？但當年紀漸大開始明白，面對強勢倔強的球員，他這樣管治球隊是正確。」

另外，據報曼聯名宿史高斯日前廣邀親友到訪府上，參與其兒子的生日派對，長達7小時，無視英國政府防疫指引及保持社交距離，廣受各界狠批。西北萊斯特郡議員布里根說：「你會預期一名曾為英格蘭隊上陣66次的國腳，會以身作則展示應有態度。」

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