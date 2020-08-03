【意甲】干地與國米高層會面 前途亮紅燈 艾歷尼普捷天奴成新帥人選 (17:53)

干地早前在煞科戰擊敗阿特蘭大後，稱管理層對球隊的「不足夠」，又稱會與中國籍班主張康陽等會面。《都靈體育報》引述消息人士稱，總監馬諾達等球會高層將於今日與干地會面，屆時勢談及他近日的言論及下季去向。部分消息則指由於干地年薪達1200萬歐元（約1.09港元），倘國米將對方解僱勢需賠償，因此雙方最終或「和平分手」協議解約。與此同時，傳國米已制定新帥人選，其中曾先後執教AC米蘭及祖雲達斯的艾歷尼有豐富經驗，成大熱人選；熱刺前帥普捷天奴亦曾稱有意轉戰意甲，或有望執教國米與中場基斯甸艾歷臣再度合作。

另外，意甲今晨上演最後一輪賽事，其中熱拿亞在主場以3：0輕取維羅納，下季續戰意甲；非勝不可的萊切迎戰帕爾馬，在一度扳平下以3：4敗陣，結束1季意甲之旅。主帥利維蘭尼賽後仍盛讚球隊表現：「我們任何時候也不會畏懼，從不會只防守而毫不進攻，我認為球隊應為自己的表現感到自豪。」利維蘭尼亦承認下季將繼續執教，無意離隊。

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