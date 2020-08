【F1:有片】最後半圈爆胎頂到終點　咸美頓英國站破主場封王紀錄 (23:25)

賽會早段因為馬奴臣及基維特的意外,兩次出動安全車,但未影響排頭位的咸美頓領導位置。他大半程一直與隊友保達斯主導局勢,但後者在衝線前三圈輪胎出現問題,最終只得第12名。咸美頓在最後半圈左前胎亦爆裂,只能慢駛,但紅牛車隊的韋斯塔本未能在終點前追上他,屈居亞軍;季軍的法拉利車手陸奇尼今季第2次站上頒獎台。德籍車手侯根保頂替日前確診新冠病毒的佩雷斯,但因賽點戰車引擎問題,奔波兩日卻只能在場邊觀戰。

咸美頓贏得第87次分站冠軍,距離「車神」舒密加的紀錄仍差4場,但他第7次在銀石賽道贏冠軍,打破與法籍前車手普魯斯共同保持的主場賽事封王紀錄。

