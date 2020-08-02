【意甲人物】恩莫比尼破壟斷奪歐洲金靴　告別「人球」生涯 (20:27)

拿玻里憑法比安彭拿、恩斯治尼及保列坦奴建功贏3：1，但恩莫比尼一度近射為拉素扳平，今季累積36個入球，追平希古恩4季前的聯賽單季紀錄，第3次成為意甲神射手。他亦以兩球優勢，力壓德甲冠軍拜仁慕尼黑箭頭羅拔利雲度夫斯基，結束美斯等西甲球員的12年壟斷，首奪歐洲金靴獎。

30歲的恩莫比尼在祖雲達斯出道，早年外借佩斯卡拉，成為意乙神射手後嶄露頭角，但之後在熱拿亞、拖連奴或多蒙特，表現時好時壞，終在4年前加盟「藍鷹」。今次獨得歐洲金靴，他稱是願望成真：「我很高興在足球歷史留下了位置，當我想起（上場）對維羅納連中三元後，隊友如何簇擁我，便會很感動。」

恩莫比尼近4季在各項球會賽事共入125球，位列拉素隊史第3位，落後1990年代名宿薛洛尼兩球；1930年代的皮奧拿（Silvio Piola）則以159球居首；有報道指，多間英超球會欲收購恩莫比利，包括由意籍名帥安察洛堤領軍的愛華頓。祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度則以31球，歐洲金靴排名第3。他賽前落後恩莫比尼4球，今晨與阿歷士辛度、保方等沒有上陣，留力周五歐聯對里昂的16強次回合收復失地。

已篤定意甲冠軍的祖雲達斯，最終主場1：3不敵羅馬，自2018年4月起首度主場敗陣，只較亞軍國際米蘭多1分，教練沙利承認提前兩輪衛冕，球隊戰意不足：「我們過去幾日像拔去了插頭，星期一開始要重新上力。」他表示養傷的前鋒保羅戴巴拿，明日可復操。

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