【意甲:有片】伊巴謙累積10球破最年長紀錄　馬甸尼籲留隊　熱拿亞萊切煞科爭護級 (21:38)

AC米蘭賽前已篤定第6名衝線，然而面對卡利亞里未有留力，獲阿特蘭大及賓尼雲圖等青睞的邦拿雲度拿亦後備上陣。「紅黑軍團」上半場憑卡拉雲的烏龍球先開紀錄，伊巴謙其後操刀12碼雖宴客，但下半場將功補過，加上隊友森姆卡斯迪利祖的入球，以3：0輕取對手。季中回巢的伊巴謙，在意甲取得10球進賬，打破拉素名宿皮奧拿在1950年代的最年長紀錄。

AC米蘭早前宣布與主帥皮奧利續約，被解讀為管理層回心轉意，冀挽留引入對方的發展總監馬甸尼。馬甸尼雖未有透露下季去向，但稱伊巴謙是球隊未來發展的重要一員：「希望下季可保持球隊現有的表現，這當然要建基於現時的陣容。伊巴謙是重要一員，與他續約並非容易，但無論如何我們想他留效。」

與此同時，AC米蘭據報擬提拔正執教U17梯隊的名宿迪達至一隊，球隊亦為增兵未雨綢繆，熱刺後衛奧里亞成目標之一，盼在下季捲土重來。至於另一舊將派路早前出任祖雲達斯U23主帥，記者會上稱與AC米蘭已再無聯繫，被前巴西籍隊友沙真奴在社交網狠批言論白痴（idiot）。

意甲周一凌晨續上演最後一輪賽事，得36分排第17位的熱拿亞迎戰維羅納，倘不敗即可「上岸」，客軍老將柏仙尼早前宣布季後離隊，是役勢正選上演告別戰；暫得35分排第18位的萊切則要擊敗作客的帕爾馬，方有望護級，主帥利維蘭尼賽前激勵麾下奮戰，並呼籲全市球迷為愛隊打氣。

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