【英足盃】車路士失冠再添3傷兵　歐聯勢危　熱刺跌落歐霸資格賽 (19:01)

艾斯派古達及基斯甸普列錫先後在35和49分鐘觸傷腿筋，由安達斯基斯坦臣及柏度洛迪古斯入替，柏度在末段肩膊受傷，需由擔架牀抬離場。據英國傳媒報道，腿筋養傷期需約6周，艾斯派古達與普列錫勢無法趕及周六碰拜仁上陣，甚至未必能在9月12日的英超開鑼戰復出。

至於盛傳今夏轉會羅馬的柏度，以及亦將「落車」、賽前練習時亦告肩膊受傷的韋利安，恐怕也難鬥拜仁。此外，今場缺陣的中場尼高路簡迪，暫亦未知對拜仁時能否候命；車路士在歐聯16強首回合主場以0：3慘負拜仁。

此外，英超第8名球隊阿仙奴挾足總盃冠軍出席下季歐霸，遂令第7名的狼隊失去直入下季歐霸的入場劵，他們獲得下季歐戰參賽資格的途徑，只餘以今季歐霸冠軍身分出戰歐聯。至於第6名的熱刺參加下季歐霸分組賽前，亦需踢3場外圍賽，首場外圍賽在新季英超開戰後5天，即9月17日舉行。

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