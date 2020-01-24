【NBA】占士等正選五子總分破今季新低　湖人連續11次不敵速龍 (17:48)

湖人面對衛冕的速龍，續遣主力占士及「一眉」安東尼戴維斯，二人各奪20分及14分，占士亦錄得10次籃板，惟5名正選球員得分總數只有42分，破今季新低，其中倒戈的丹尼格連捧蛋，連同罰球9射全炒。相反速龍有盧利豪取33分及14個籃板，安諾比及雲維列特亦各奪23分及15分，終以15分優勢取勝。湖人對上一次擊敗速龍，已數到有已故球星高比拜仁在陣的2014/15年球季，今仗過後11次對賽不勝。

黑人平權問題續成復賽焦點，在邁阿密熱火對陣丹佛金塊一場，占美畢拿出場時穿上未有印名字或平權標語的球衣，被賽會要求返回更衣室換上合規格球衣。他對賽會要求感到不滿，認為有權讓名字位置留白。熱火最終以125：105大勝金塊。

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Swipe through to recap Saturday’s five-game slate! #WholeNewGame Posted by NBA on Saturday, 1 August 2020