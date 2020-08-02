【英足盃】奧巴美揚起孖奠勝　捧盃後拒答去向　名宿促兵工廠留人 (16:18)

車路士翼鋒基斯甸普列錫甫開賽5分鐘便打開紀錄，但奧巴美揚於28分鐘博得12碼及親自射入扳平，然後在67分鐘藉一次快速反擊再入一球，令有中場高華錫於73分鐘兩黃一紅的車路士反負1：2。

31歲的奧巴賽後以隊長身分捧起獎盃，惟這個明夏約滿的球星回應留隊問題時說：「我沒有想這件事。我將與隊友一起祝捷。」他今季一直未肯動筆續約，已與國際米蘭及巴塞隆拿扯上關係。曼聯名宿里奧費迪南稱從奧巴的回應估計，對方「離意已決」。車路士名宿祖高爾則說：「若我是他，獲大球會垂青，我會離開。」

阿仙奴名宿高路托尼則敦促「兵工廠」必須挽留奧巴：「他是頂級球員。我看着他成長，現在成熟了。他作為隊長和領袖，能以身作則，亦非常專注，為球隊努力不懈。他所做的一切，就像以前的偉大隊長如謝拉特及韋拉，是一個需被留下的重要人物。」

奧巴美揚於2018年1月由多蒙特加盟阿仙奴，至今各項賽事上陣109次入70球，足總盃是他在球隊的首個錦標，賽後捧盃時更「蝦碌」地跌掉獎盃，阿迪達賽後笑言，他需要累積更多捧盃經驗。

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