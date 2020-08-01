【F1】咸美頓第7次主場排頭位　賽點替工侯根保僅排第13 (23:07)

賽點領隊沙夫奴亞賽前為佩雷斯確診辯護，稱他在比賽期間回祖家探望患病母親，其實與法拉利職員返回意大利備戰無異，但認為仿傚其他體育項目，設立防疫泡泡值得考慮。他又否認佩雷斯現有合約存在季尾解約條款，令法拉利車手維迪可因而在下季加盟。

F1今晚上演英國站正賽，由平治包辦前二起步。35歲的世界冠軍「黑帝」咸美頓，賽前表明想在F1多賽3季，他今晚在排位賽力壓保達斯及紅牛的韋斯塔本，第7次主場頭位起步。賽點的史度爾排第6，新隊友侯根保臨時頂替佩雷斯上陣，則排第13。視乎佩雷斯康復進展，侯根保於8日後，仍可能在銀石賽道續戰以70周年紀念賽名義舉辦的第2場英國站。

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It's POLE for Lewis Hamilton! That's his 7th pole at Silverstone and his 100th front row place for Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 💯 Posted by F1 on Saturday, 1 August 2020