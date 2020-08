【NBA】美眾議員要求雷霆球員勿下跪　不排除撤稅務優惠 (18:46)

奧克拉荷馬州眾議員Sean Roberts今晨(1日)發聲明,形容單膝下跪是「不愛國行為」及「不尊重國旗」,他表示:「在本周六(香港時間周日凌晨)賽事,如果奧克拉荷馬雷霆的領隊和球員在奏國歌時下跪,我們或重新檢視州政府給予的稅務優惠,而雷霆原本在2024年前仍享有寬減。」不過,雷霆當家後衛保羅佐治為現任球員工會主席,有份促成聯盟容許球員表達政治訴求,未知會否妥協。

此外,今早賽事有數名職球員因沒單膝下跪成焦點,包括奧蘭多魔術球員艾錫(Jonathan Isaac),以及聖安東尼奧馬刺老帥普波域治,後者身穿印有平權標語的上衣。艾錫在奏國歌時全程站立,亦沒穿上寫有「Black Lives Matter」的上衣,為復賽後首個沒參與聲援平權的球員;他解釋自己支持平權運動,但不認同單膝跪或穿上標語能解決歧視問題。魔術結果以128:118擊敗布魯克林籃網,升上東岸第7。

密爾沃基公鹿在「字母哥」安迪度高安普斬獲36分、15個籃板、7次助攻下,以119:112挫波士頓塞爾特人,但「字母哥」在賽事尚餘1分28秒時,一度被判進攻犯規,六犯離場,但其後改判防守犯規,被投訴獲球證偏幫。

西岸方面,侯斯頓火箭球星夏登轟下全場最高49分,成為聯盟歷來第4人累積20場得分「40+」。即使獨行俠有盧卡當錫獨取28分、13個籃板、10次助攻,錄得今季第15次「三雙」,但無阻火箭加時以153:149反勝。而「爭八」關鍵戰中,第9的波特蘭拓荒者加時以140:135擊敗第8的孟菲斯灰熊,雙方勝差縮窄至2.5場。

至於NBA賽會公布復賽首日直播收視,平均每分鐘290萬人次收看,較往常常規賽多逾一倍。

其他報道:【假波醜聞】3年前作客港足操控球賽 老撾隊再添一將終身停賽

相關報道:【NBA】「零號病人」高拔開齋再奠勝 領爵士復賽響頭炮 一眉眼傷無礙助湖人報捷

INBOX: Rep. Sean Roberts (R-Hominy) says "perhaps" the state should "reexamine the significant tax benefits" given to the OKC Thunder if players choose to kneel during the national anthem before Saturday's game. pic.twitter.com/qhRMeT9Dcv

— Dillon Richards (@KOCODillon) July 31, 2020