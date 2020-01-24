【NBA】美眾議員要求雷霆球員勿下跪　不排除撤稅務優惠 (18:46)

奧克拉荷馬州眾議員Sean Roberts今晨（1日）發聲明，形容單膝下跪是「不愛國行為」及「不尊重國旗」，他表示：「在本周六（香港時間周日凌晨）賽事，如果奧克拉荷馬雷霆的領隊和球員在奏國歌時下跪，我們或重新檢視州政府給予的稅務優惠，而雷霆原本在2024年前仍享有寬減。」不過，雷霆當家後衛保羅佐治為現任球員工會主席，有份促成聯盟容許球員表達政治訴求，未知會否妥協。

此外，今早賽事有數名職球員因沒單膝下跪成焦點，包括奧蘭多魔術球員艾錫（Jonathan Isaac），以及聖安東尼奧馬刺老帥普波域治，後者身穿印有平權標語的上衣。艾錫在奏國歌時全程站立，亦沒穿上寫有「Black Lives Matter」的上衣，為復賽後首個沒參與聲援平權的球員；他解釋自己支持平權運動，但不認同單膝跪或穿上標語能解決歧視問題。魔術結果以128：118擊敗布魯克林籃網，升上東岸第7。

密爾沃基公鹿在「字母哥」安迪度高安普斬獲36分、15個籃板、7次助攻下，以119：112挫波士頓塞爾特人，但「字母哥」在賽事尚餘1分28秒時，一度被判進攻犯規，六犯離場，但其後改判防守犯規，被投訴獲球證偏幫。

西岸方面，侯斯頓火箭球星夏登轟下全場最高49分，成為聯盟歷來第4人累積20場得分「40+」。即使獨行俠有盧卡當錫獨取28分、13個籃板、10次助攻，錄得今季第15次「三雙」，但無阻火箭加時以153：149反勝。而「爭八」關鍵戰中，第9的波特蘭拓荒者加時以140：135擊敗第8的孟菲斯灰熊，雙方勝差縮窄至2.5場。

至於NBA賽會公布復賽首日直播收視，平均每分鐘290萬人次收看，較往常常規賽多逾一倍。

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INBOX: Rep. Sean Roberts (R-Hominy) says "perhaps" the state should "reexamine the significant tax benefits" given to the OKC Thunder if players choose to kneel during the national anthem before Saturday's game. pic.twitter.com/qhRMeT9Dcv — Dillon Richards (@KOCODillon) July 31, 2020