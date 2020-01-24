【中超】喀麥隆外援染疫　河南建業逼和大連人　傳馬捷恩因親戚中招拒赴華 (22:04)

廣州衛健委今早公布一名喀麥隆籍足球員確診，河南建業其後在微博證實該確診者為24歲外援巴素高。根據廣州衛健委資料，巴素高本月15日飛抵廣州，隨即入住隔離中心，直至病毒檢測呈陽性後入院。河南建業今晚在中超次輪作客大連人，建業眾將在賽前合照時，舉起巴素高的球衣，以示對隊友的支持，而他們終以1：1逼和末段少踢一人的大連人。

至於上周與黃海簽約的前西維爾主帥馬捷恩，昨通知球會未能赴任，引得球迷大怒。內地傳媒指他原來已準備出發，但有親戚確診新冠病毒，而馬捷恩是密切接觸者，為減低傳播風險，故向球會提出解約。

此外，首輪上演帽子戲法的前曼聯中場費蘭尼，今晚續為山東魯能擔正，但「食白果」，而67分鐘入替的隊友、匈牙利國腳中堅卡達爾（Tamas Kadar）在中超「處子戰」上陣僅3分鐘領紅。魯能在10人應戰下，最終以0：0逼和江蘇蘇寧。

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