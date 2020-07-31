【資料庫】英格蘭足總盃演倫敦打吡　阿迪達林柏特爭延續長勝往績 (23:29)

英格蘭足總盃決賽周日凌晨（2日）上演，由阿仙奴決戰車路士合演倫敦打吡。翻查數據，兵工廠屬歷來足總盃之王，13次高舉獎盃，更自2001年後6次晉身決賽都能捧盃而回，而兩軍領隊阿迪達及林柏特，由過去隨隊高舉這項獎盃，如今將爭逐執教生涯以來首座錦標。而阿仙奴後衛大衛雷斯及車路士中鋒基奧特互相倒戈，以至季尾約滿韋利安傳將改投阿仙奴或因傷無緣正選，種種千絲萬縷關係將成賽事焦點所在。
(阿仙奴vs.車路士 無綫85台 周日凌晨00：30直播)
阿迪達於2011年至16年效力阿仙奴5季，曾以隊長身分出戰2014年足總盃決賽，帶領落後兩球下扳平，戰至加時以3：2險勝狼隊，高舉獎盃；林柏特則於2002年起，五度為車路士在足總盃決賽登場，並4次奪得這項錦標，唯一落敗正是2002年不敵阿仙奴。紅、藍兩軍近4次在盃賽決賽對決各有千秋，車路士上季在歐霸大勝4：1，阿仙奴則在兩次足總盃笑到最後，包括於2017年一屆險勝2：1，無獨有偶，兩仗賽事阿迪達和林柏特這兩名球隊「福星」都未有參與，且看今仗誰能打破對方宿命。
阿仙奴對車路士近4次盃賽決賽戰果
2019年5月29日 / 歐霸 / 車路士勝4：1 / 入球球員：（車）基奧特、柏度洛迪古斯、夏薩特x2；（阿）伊禾比
2017年5月27日 / 足總盃 / 阿仙奴勝2：1 / 入球球員：（阿）阿歷斯山齊士、艾朗藍斯；（車）迪亞高哥斯達
2007年2月25日 / 聯賽盃 / 車路士勝2：1 / 入球球員：（車）杜奧巴x2；（阿）禾確特
2002年5月4日 / 足總盃 / 阿仙奴勝2：0 / 入球球員：（阿）柏奴亞、龍格堡
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