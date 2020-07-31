【資料庫】英格蘭足總盃演倫敦打吡　阿迪達林柏特爭延續長勝往績 (23:29)

(阿仙奴vs.車路士 無綫85台 周日凌晨00：30直播)

阿迪達於2011年至16年效力阿仙奴5季，曾以隊長身分出戰2014年足總盃決賽，帶領落後兩球下扳平，戰至加時以3：2險勝狼隊，高舉獎盃；林柏特則於2002年起，五度為車路士在足總盃決賽登場，並4次奪得這項錦標，唯一落敗正是2002年不敵阿仙奴。紅、藍兩軍近4次在盃賽決賽對決各有千秋，車路士上季在歐霸大勝4：1，阿仙奴則在兩次足總盃笑到最後，包括於2017年一屆險勝2：1，無獨有偶，兩仗賽事阿迪達和林柏特這兩名球隊「福星」都未有參與，且看今仗誰能打破對方宿命。

阿仙奴對車路士近4次盃賽決賽戰果

2019年5月29日 / 歐霸 / 車路士勝4：1 / 入球球員：（車）基奧特、柏度洛迪古斯、夏薩特x2；（阿）伊禾比

2017年5月27日 / 足總盃 / 阿仙奴勝2：1 / 入球球員：（阿）阿歷斯山齊士、艾朗藍斯；（車）迪亞高哥斯達

2007年2月25日 / 聯賽盃 / 車路士勝2：1 / 入球球員：（車）杜奧巴x2；（阿）禾確特

2002年5月4日 / 足總盃 / 阿仙奴勝2：0 / 入球球員：（阿）柏奴亞、龍格堡

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