【F1】佩雷斯英國站前確診　曾乘私人機返墨國探病母　舊將侯根保頂上 (21:07)

佩雷斯在昨日病毒檢測呈陽性，需隔離10日，缺席後日及9日後兩場英國站。9年來首次缺席比賽的他，於網上交代自己完成匈牙利站後，乘私人飛機回墨西哥兩日，探望早前入院的母親：「我跟隨了國際汽聯及車隊所有指引，不知道怎樣染疫，我沒有病徵，但這證明我們如何易受感染。」

由於後備車手雲當正準備電動方程式復賽，另一選擇古迪雷斯則已3年沒場上駕駛F1戰車，賽點最終選擇今季離開雷諾的侯根保。這名德籍車手曾效印度力量（賽點前身）4季，通過病毒檢測後，於首節練習賽排第9。他或可籍「粉紅平治」今季戰力提升，這兩站擺脫其177次出賽未獲分站前三的F1尷尬紀錄。

另外，桌球世界賽亦在今日展開正賽，是首個室內體育賽事容許觀眾入場，但英國有新一波疫情，首相約翰遜宣布擱置先導計劃，桌球與板球、賽馬賽事明日起改為閉門舉行。外圍賽晉級的英格蘭球手咸美頓，稱自己本身有嚴重哮喘，早前已退賽。後日上陣的奧蘇利雲亦表示，若比賽時對環境感到不安，將會棄權。

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