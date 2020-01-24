【NBA】「零號病人」高拔開齋再奠勝　領爵士復賽響頭炮　一眉眼傷無礙助湖人報捷 (12:12)

NBA在3月12日，因為高拔確診而暫停球季，在球季暫停期間，美國亦發起一浪黑人平權社運，今日職球員在賽前奏國歌環節，均單膝跪地表示支持，大部分球員的球衣印名亦改用各式平權標語。雖然「泡泡圈」內上演的球賽沒有球迷進場，但「甜瓜」安東尼、波特蘭拓荒者雙星李拿特、麥哥林等均有到場觀戰。

在重開首戰，高拔與爵士另一主將米曹雙雙列陣，要爭季後賽資格的塘鵝亦有新秀狀元錫安威廉臣正選，但只上陣15分鐘取13分，相反高拔在籃底射入復賽第一球。塘鵝雖由首節尾段開始帶出，一度領先16分，但爵士在後衛佐敦奇勒臣射入並列全場最高的23分下，最後4分鐘追上。兩隊在最後半分鐘打成104：104平手，爵士搶回進攻，高拔接應米曹傳球後博得犯規，於完場前6.9秒兩罰全中。另一邊恩格林的3分球未能命中絕殺，塘鵝終以兩分不敵爵士，要在餘下7場常規賽，追上勝差領先4場的孟菲斯灰熊，取得第8名季後賽資格難度極高。

至於在洛杉磯打吡，「一眉」安東尼戴維斯眼傷無礙，開賽首10分鐘攻入14分，領湖人早段領先13分。快艇則有主將利安納及保羅佐治復勇，第3節一度反超前11分，但在路威廉斯及夏里爾缺陣下無以為繼。湖人最終憑「一眉」攻入34分，加上勒邦占士交出雙雙的16分、11個籃板及7次助攻，最後一球亦守住保羅佐治及利安納最後一擊，助湖人贏103：101，與快艇勝差擴至6.5場，再贏一場便會鎖定西岸季後賽頭號種子資格。

另外，《ESPN》報道，NBA賽會與球員公會達成新協議，假如球員受嚴重傷患，或感染新冠病毒肺炎等病，被逼35歲或之前退役，保險賠償將最高達250萬美元（1930萬港元），較現時的31.2萬美元高8倍；雙方亦同意繼續減薪25%。

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