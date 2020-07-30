【賽艇】陳至鋒破室內賽艇世界紀錄　疫下專注體能再爭奧運資格 (18:16)

香港賽艇隊因應戶外須戴口罩，近期變陣由城門河回到香港體育學院訓練。亞洲冠軍陳至鋒在一節訓練中，在30分鐘內划足8772米，打破Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲組別世界紀錄。證書今日到手，他笑言全屬意外驚喜：「我只是跟足教練指示，沒想到會破紀錄。學界時室內賽艇成績不錯，賽艇機一直是我的精神支柱，紀錄絕對是訓練成果的證明。」

Concept 2為著名賽艇機公司，透露應用程式讓世界各地艇手登入紀錄時間，並在各自教練監察下挑戰紀錄。同一距離的重量級別世界紀錄保持者，為新西蘭隊上屆奧運代表Brook Robertson。東京奧運因疫情延至明年7月揭幕，賽艇的亞太區資格賽無限期押後，阿鋒只能隨隊繼續在室內訓練，但他稱：「屆時亦要重新選拔，才能出戰資格賽，但我希望提升體能，再破紀錄，待可以重返戶外時，再磨練技巧，提升自己。」

其他報道：【單車】職業賽重啟多災多難 20歲新丁意外斷指 以色列車手確診致多人退賽

其他報道：【新冠肺炎】體院今晚起再封關 餐廳每枱限1人