【港超】復賽贊成反對票各半　足總董事會下周決定港超命運 (18:47)

貝鈞奇透露，6隊參加復賽的球隊中，贊成及反對復賽的各3票，贊成為東方龍獅、傑志及冠忠南區，反對為富力R&F、理文及愉園；各球會共識為不希望影響下季運作，而下季港超暫定11月下旬舉行。

貝鈞奇承認以目前疫情，短期內重開球場是不設實際，並希望各隊互諒互讓。若最終決定復賽，貝鈞奇引述足總醫事顧問容樹恒醫生的意見，稱可參考現時歐洲閉門作賽、中超分賽區的安排，將職球員及工作人員集中在一區隔離，亦考慮復賽時安排球員集宿：「當然經費成本不菲，場地亦需跟政府研究。」

至於3項盃賽決賽，貝鈞奇稱各會大致支持保留，爭取在下季開鑼前舉行，並確認球員一季內只能為一隊在同一盃賽上陣。足總副主席兼冠忠南區會長黃良柏稱，若疫情好轉後，希望安排在下季開季前一個月完成餘下17場聯賽，他作為球會老闆希望能完成球季，決出今季冠軍及亞洲賽資格。

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