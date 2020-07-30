【意甲】祖雲失利後埋怨賽程　沙利威脅遣青年軍　拉素恩莫比尼金靴領先 (16:05)

祖雲達斯挾新科意甲冠軍之威名作客卡利亞里，但連同C朗10次攻門，全隊埋門多達34次，最終夥粒無收，反被卡軍上半場於8分鐘和上半場補時階段「士哥」，繼本月初負AC米蘭後，再吞敗仗。

祖雲達斯教練沙利慨嘆賽程緊密，導致球隊整體表現失色：「我軍失40球是值得關注的，但此役例外。球員68小時前贏得冠軍，部分更負傷上陣。我們是少數在近12日要踢5場比賽的歐洲球隊，聯賽為球隊帶來巨大難題。」他甚至透露為讓主力休養生息，周六煞科戰對羅馬時，或派U23球員主場作戰。

另外，第4位的拉素主場以2：0輕取篤定降班的布雷西亞，恩莫比尼傳射居功，入球增至35球，已多C朗4球，並超越拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，歐洲金靴獎似成囊中物；拉素周六煞科戰將作客拿玻里。

伊巴謙莫域則梅開二度及貢獻助攻，助AC米蘭以4：1大勝森多利亞，確保以第6名衝線，與第5名羅馬可參加下季歐霸。此外，萊切作客2：1勝烏甸尼斯後排尾三，只少尾四的熱拿亞1分，後者作客慘負薩斯索羅0：5，但最後一仗迎戰維羅納不敗仍可護級。

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