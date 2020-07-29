【新冠肺炎】體院今晚起再封關　餐廳每枱限1人 (15:21)

早在兩周前，體院因應新冠病毒肺炎疫情再起，宣布兼職運動員需要離開體院，以減少人流，但疫情至今未有放緩，今日宣布加緊防疫措施。體院表示，今晚8時起至8月4日晚上8時，入住宿舍的全職運動員及教練可繼續訓練，但期間不能離開，決定離開的港將及教練，則需在今晚8時前離開，其間不能再重返體院，並估計留守的16個項目（包括殘奧項目），約有230名運動員、70名教練及運動科學人員。

體院亦為餐廳訂下防疫措施，表示雖會繼續為留宿者提供膳食，但每張餐桌只限一人使用。體院稱，會密切注視疫情發展，再研究措施保障運動員及員工安全。

體院早於3月起首度封關，只有奧運及殘奧項目的港將，能留守火炭總部繼續訓練，措施實行6星期後取消。不過，疫情重燃，年初在外地比賽後染疫的空手道代表李振豪，前天在社交網呼籲有關方面採取更嚴謹措施，在各地比賽取消下以防疫為先，再考慮訓練方式。

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