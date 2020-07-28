【英超】效力熱刺8年約滿離隊　維漢頓：令人悲傷的一天 (22:32)

2012年由阿積士轉投熱刺的維頓漢，自加盟後一直備受重用，雖然球隊8年來未曾奪冠，但2014/15球季的聯賽盃亞軍，以及上季取得歐聯亞軍，他均在決賽踢足全場。不過，熱刺在去年11月由摩連奴接掌，維頓漢地位不保，近月已淪為後備。這名33歲後衛最終透過社交網宣布約滿離隊，並感嘆道：「我在這間球會的時光已來到尾聲，這是令人悲傷的一天，我會想念這裏的朋友及職員們，當然還有球迷，再見了！」據報意甲的羅馬及國際米蘭均有意簽下這名自由身的33歲後衛；熱刺同日則宣布與21歲英格蘭隊青年軍後衛坦根加，續長約至2025年。

另外，日前在煞科戰驚險護級成功的阿士東維拉，據報已解僱體育總監比達治。他在2018年10月加入維拉，任內共花1500萬鎊（約1.5億港元）增兵，去夏他拍板一口氣簽入11名球員，惟球隊成績反而下滑。至於失落歐聯資格的李斯特城，據報主力中場占士麥迪臣已同意與會方續約至2024年，周薪據報為11萬鎊（約110萬港元）。

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