【英超：有片】高普膺年度最佳領隊　嘉賓費Sir：原諒你上月三更半夜打電話來 (12:15)

利物浦於上月提前7輪首奪英超冠軍,即使在宿敵面前,費格遜也表示紅軍與高普實至名歸,又說:「我會原諒你凌晨3時半打電話來,告訴我贏得冠軍。做得好。」高普稱,費Sir過去曾帶挈初到英倫的他:「我知作為利物浦領隊,這不是很政治正確,但我個人很尊敬費Sir,他是我第一個認識的英格蘭領隊。我不知他記不記得,很久以前曾一起吃早餐,那天就像去見教宗。」

高普獲得聯賽領隊工會(LMA)會員互選的年度最佳領隊,是繼羅渣士後,第2名在英超成立後,獲得此榮譽的紅軍教頭。列斯聯的比爾沙、高雲地利的馬克羅賓斯(Mark Robins)及克魯的大衛阿圖(David Artell),各領軍下季升班,則獲得所屬級別聯賽的獎項。

