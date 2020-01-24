【英超：有片】高普膺年度最佳領隊　嘉賓費Sir：原諒你上月三更半夜打電話來 (12:15)

利物浦今季英超大拋離封王，領隊高普今日（28日）亦以大熱姿態，獲同儕選為今季英倫最佳領隊。公布結果的曼聯前帥費格遜，公開對方曾三更半夜致電通知贏得冠軍，但表示可以原諒。
利物浦於上月提前7輪首奪英超冠軍，即使在宿敵面前，費格遜也表示紅軍與高普實至名歸，又說：「我會原諒你凌晨3時半打電話來，告訴我贏得冠軍。做得好。」高普稱，費Sir過去曾帶挈初到英倫的他：「我知作為利物浦領隊，這不是很政治正確，但我個人很尊敬費Sir，他是我第一個認識的英格蘭領隊。我不知他記不記得，很久以前曾一起吃早餐，那天就像去見教宗。」
高普獲得聯賽領隊工會（LMA）會員互選的年度最佳領隊，是繼羅渣士後，第2名在英超成立後，獲得此榮譽的紅軍教頭。列斯聯的比爾沙、高雲地利的馬克羅賓斯（Mark Robins）及克魯的大衛阿圖（David Artell），各領軍下季升班，則獲得所屬級別聯賽的獎項。
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"I will forgive you for waking me up at 3:30am to tell me you'd won the league..." 😂
Sir Alex Ferguson pays tribute to Jurgen Klopp who has won the LMA Manager of the Year at the LMA Awardspic.twitter.com/WKAgMshexX
— Sky Sports (@SkySports) July 27, 2020