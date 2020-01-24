【英超：有片】高普膺年度最佳領隊　嘉賓費Sir：原諒你上月三更半夜打電話來 (12:15)

利物浦於上月提前7輪首奪英超冠軍，即使在宿敵面前，費格遜也表示紅軍與高普實至名歸，又說：「我會原諒你凌晨3時半打電話來，告訴我贏得冠軍。做得好。」高普稱，費Sir過去曾帶挈初到英倫的他：「我知作為利物浦領隊，這不是很政治正確，但我個人很尊敬費Sir，他是我第一個認識的英格蘭領隊。我不知他記不記得，很久以前曾一起吃早餐，那天就像去見教宗。」

高普獲得聯賽領隊工會（LMA）會員互選的年度最佳領隊，是繼羅渣士後，第2名在英超成立後，獲得此榮譽的紅軍教頭。列斯聯的比爾沙、高雲地利的馬克羅賓斯（Mark Robins）及克魯的大衛阿圖（David Artell），各領軍下季升班，則獲得所屬級別聯賽的獎項。

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