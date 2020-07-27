【疫情】李振豪籲體育界為防疫「停一停」 建議仿外國定期為運動員檢測 (19:35)

本港爆發第三波疫情，兩個月前痊癒的港將李振豪今午在社交平台發文，問道：「是否可以做更嚴厲的措施預防疫情？」他提出考慮到集體利益及健康，體育界是否應「停一停」，或仿效外國做法，為運動員及工作人員定期檢測。他又強調作為專業運動員，會按指引訓練，若為備戰奧運外圍賽等大賽，更是心甘情願繼續冒險，但質疑短期內是否真的有高強度比賽。

作為首個確診新冠肺炎的港將，李振豪曾住院51日，最終戰勝病魔，但至今仍猶有餘悸，慨嘆道：「不想悲劇再一次發生，每一次回想起，對我來說都是一個惡夢，因為受影響的人實在太多。」

此外，港府宣布體育處所及泳池周三凌晨零時起須停業，但體院社區關係及市務總監李忠民回覆查詢時，指位於火炭的體院總部不受此限。體院本月15日起收緊防疫措施，包括只容許全職運動員回總部訓練、飯堂限每人一桌等，有關措施原定明日屆滿，李忠民昨確認再度延長至下周二。

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