【意甲：有片】祖雲達斯連續9季稱霸亞平寧　沙利膺最老冠軍教頭　更衣室圖吸煙被撲熄 (16:40)

祖雲達斯今晨一如既往以最強陣容應戰，最終憑C朗攻入今季第31球追平隊史，加上貝拿迪斯治下半場破網，以2：0輕取早已護級成功的森多利亞。聯賽九連霸的祖雲達斯創下多項意甲紀錄（見下表），但不及主帥沙利搶鏡。這名今季掌帥的教練賽後在更衣室慶祝時曾打算吸煙，卻被麾下以香檳的泡沫「洗頭」，無奈下只好作罷。不過他其後接受訪問時，獲門將施捷斯尼遞上已燃點的香煙，可算是得償所願。

沙利賽後感嘆，領軍奪得意甲冠軍是兒時的夢想，並大讚麾下克服在復賽後的問題，連續九季封王是全隊的功勞。忠臣保方亦在社交網站表示，意甲九連霸是豐功偉績，為球隊的表現自豪。而收穫生涯第32項錦標的C朗，賽後將冠軍獻給所有祖雲達斯球迷，以及受疫情影響的人。

數讀祖雲封王：

1 基亞連尼是唯一一名祖雲意甲九連霸均在陣中的球員

4 祖雲達斯第36次稱霸意甲，位列歐洲球壇第4位，連續9季封王亦冠絕五大聯賽

10 意甲近10季破天荒均由意籍教練執教的球隊封王；老將保方第10次奪冠，成為意甲首人

38 祖雲達斯在聯賽失38球下奪冠，是近59年來失球最多的冠軍隊伍

61 沙利以61歲之齡領軍封王，是意甲史上最年長教練

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