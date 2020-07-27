【英超煞科】曼聯挫10人李城　伙車路士取歐聯資格　般茅屈福特降班 (01:03)

曼聯近仗雖漸見疲態，但只有雲比沙卡復任正選，其餘人腳大致相同。賽前落後非勝不可的李斯特城則排出雙前鋒，伊恩拿祖伙賽前在射手榜領先的占美華迪攻堅，但兩人早段缺乏供應，直至一次三對二反擊，伊恩拿祖推半場至禁區頂，起腳雖乏力，但迪基亞甩手，勉強阻止華迪補射。

曼聯其後有波基斯費南迪斯越位食詐糊，半場只得拉舒福特窄位勁射中目標，但被門將卡斯柏舒米高撲出。由於車路士同時間半場領先狼隊兩球，令曼聯與李斯特城兩隊，在下半場只能直接競爭前四最後一席。

李斯特城下半場雖換入艾約斯佩雷斯等鋒將，提高前場逼搶及反擊速率，但華迪的頭槌中楣角，之後再有莊尼伊雲斯剷跌安東尼馬迪爾，波基斯70分鐘主射中鵠。伊雲斯補時再犯規被逐，曼聯則由後備上陣的連格奠勝贏2：0，續排第3，重奪失落一季的歐聯資格；李斯特城則需出戰歐霸。

至於上場對利物浦失5球的車路士，則棄用門將阿列沙巴拿加，老將韋利卡巴尼路保住史丹福橋主隊大門。美臣蒙特上半場補時射入罰球，再助攻基奧特射入空門，助車路士以2：0贏狼隊，以第4名取得另一歐聯席位。另一倫敦球會熱刺則憑哈利卡尼入球，作客1：1賽和水晶宮，以較佳得失球差超前狼隊，取得第6名，下季參戰歐霸。狼隊要出戰歐霸外圍賽，則需寄望車路士在周末足總盃決賽擊敗阿仙奴奪標。

般尼茅夫及屈福特則隨包尾的諾域治一起降班，一起結束這5年英超歲月。般尼茅夫作客以3：1挫愛華頓，雖反壓以2：3敗走阿仙奴的屈福特，升上尾三，卻無法趕過多1分的尾四球隊阿士東維拉，宣布護級失敗。維拉以1：1打和主隊韋斯咸後逃出生天，亦不需做「升降機」。

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