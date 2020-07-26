【中超】港腳陳俊樂正選　富力廣東打吡吞深圳3蛋　戴偉浚罰球間接助攻 (20:36)

中超因疫情延期5個月，早前改制分組復賽，至昨日才在大連開鑼，今日再有10隊登場。效力廣州富力的港足中場陳俊樂，之前多場熱身賽正選，在對深圳佳兆業的揭幕戰續獲荷蘭籍新帥雲邦賀斯器重。賽前他與中場迪比利、射手希沙域等外援在鏡頭拍到一刻，未有一同唱國歌，相反深圳方面的正選中場戴偉浚，以及內地球員則有。

富力是役先獲得機會，但沙希域入楔勁射中楣。陳俊樂搶得第二點，短傳巴西籍翼鋒連拿天奴補射，亦被回防的戴偉浚封阻。另一邊深圳隊長郜林離門4碼撞射亦被救，但他29分鐘「接應」戴偉浚的罰球，頭槌頂中富力球員李松益再彈入網。替深圳後備上陣的李源一，下半場接連博得12碼，柏斯亞度及郜林均主射得手。

港足中場陳俊樂的首戰正選表現較沉寂，他是役擔任偏右中場，上半場曾有一次小禁區入楔，但射門省到同步殺到的敵衛，與箭頭沙希域亦有數次默契不足導致的誤傳，最終在78分鐘被換出；戴偉浚亦在74分鐘退下火線。深圳上季排尾二，僅因天津天海破產而護級，最終在新季首仗大勝3：0，暫以較佳得失球力壓傳統勁旅廣州恒大及山東魯能。

季前股權易手的山東魯能，憑比利時籍中場費蘭尼7分鐘內頭槌連中三元，創下中超歷史，助該隊以3：2反勝賓尼迪斯督師的主隊大連人。在蘇州賽區，河北華夏幸福與石家莊永昌賽和2：2，昨日贏波的武漢卓爾續一支獨秀。

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