【西甲】美斯促聘比爾沙救巴塞　岡崎慎司續約升班馬侯爾斯卡 (20:03)

巴塞隆拿今季屢傳內訌，自西甲上月中復賽後亦頻失分，最終被後上的皇家馬德里奪標。巴塞在尾二一輪更在主場負奧沙辛拿後，美斯勃然大怒，與教練施迪安不和表面化。《太陽報》報道，美斯認定阿根廷同胞比爾沙，就是帶領球隊走出困局的人物。

比爾沙早前協助列斯聯以英冠盟主身分升回英超，他本周便約滿，但仍未動筆簽新約。他於1990年在紐維爾舊生隊展開執教生涯，其後曾領軍阿根廷隊、智利隊、畢爾包及拉素等，曼城領隊哥迪奧拿視他為啟蒙導師。比爾沙於2018年夏天入主列斯聯，後者翌年以英冠季軍躋身升班附加賽，但功虧一簣。

另外，34歲的日本隊前鋒岡崎慎司，昨日續約下季升上西甲的侯爾斯卡。另一西乙球隊富恩拉巴達則再有12宗感染新冠病毒個案，累積28宗。富恩拉巴達早前取消作客拉科魯尼亞的煞科戰，現補賽無期，排尾三的拉科稱定會為降班上訴。

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