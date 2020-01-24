【英超煞科】細數五大看點　曼聯鬥李城爭歐聯　華迪與艾格斯搶金靴（附直播賽程） (18:51)

1. 歐聯兩席位

第3至5位的曼聯、車路士及李斯特城，三隊之中只能活兩隊，李斯特城少前兩隊1分。「紅魔」與主隊「狐狸」的生死戰是重頭戲；車路士迎戰第6位的狼隊或佔優，惟「藍戰士」得失球差大落後，狼隊復賽後作客4戰僅1負亦不弱。

2. 馬古尼倒戈

曼聯守將哈利馬古尼倒戈李城，他矢言許勝不許和，協助紅魔以英超季軍資格出席下季歐聯分組賽。他今季踢足37輪比賽，慶幸未有嚴重受傷。

3. 神射手爭鋒

李斯特城前鋒占美華迪以23球領前射手榜，暫多次席的修咸頓鋒將丹尼艾格斯兩球，後者迎戰無欲無求的錫菲聯隨時又有斬獲。阿仙奴需惡鬥求護級的客軍屈福特，已入20球的奧巴美揚蟬聯神射手有暗湧。

4.護級三揀二

尾二至尾四般尼茅夫、屈福特及阿士東維拉同出征，分別作客愛華頓、阿仙奴和韋斯咸。般尼茅夫落後屈福特和維拉兩軍3分，形勢最凶險；維拉是3支護級球隊中，狀態最好的一方。

5. 金手套之爭

上陣37次的般尼門將尼克普比，以及為曼城把關34次的艾達臣摩拉斯，同以15仗保持不失球傲視同儕。普比若助般尼打和客軍白禮頓，更可刷新球隊在英超的得分紀錄；曼城今晚對手是篤定降班的諾域治。

直播賽程

李斯特城vs.曼聯 now611/621台

車路士vs.狼隊 now622台

水晶宮vs.熱刺 now623台

阿仙奴vs.屈福特 now624台

紐卡素vs.利物浦 now625台

般尼vs.白禮頓 now626台

曼城vs.諾域治 now627台

修咸頓vs.錫菲聯 now628台

韋斯咸vs.阿士東維拉 now633台

愛華頓vs.般尼茅夫 now668台

相關新聞：【英超煞科】拉爾拉拿告別6年紅軍歲月 日內投白禮頓簽約3年

其他新聞：【意甲:有片】盧卡古起孖追平國米入球紀錄 干地斥簽美斯傳聞不實