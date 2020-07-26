【意甲:有片】盧卡古起孖追平國米入球紀錄　干地斥簽美斯傳聞不實 (17:41)

國米除簡達華等球員未有掛帥，其餘主力悉數上陣。盧卡古在上下半場各建一功，加上後備入替的山神亦有進帳，以3球淨勝對手。首季加盟即攻入23球的盧卡古，在今季18場作客賽事已取得15球，追平法籍名宿尼爾斯在1949/50球季的紀錄。若按首季加盟的入球數量統計，盧卡古位列第3，僅次尼爾斯及巴西隊名宿朗拿度。

然而這名比利時隊前鋒認為，球隊仍有進步空間：「就個人的表現我相當滿意，但球隊仍可做的更好。球隊今季偶爾失分，但我們有好的球員，在聯賽榜位列次席並不好受。」國米近期屢傳青睞巴塞隆拿球星美斯，繼巴塞主席巴杜姆闢謠，主帥干地亦澄清對方不會加盟：「他來投的傳聞並非事實，即使在遊戲也不會成真。」球會主席馬諾達也強調，美斯並非收購目標，並相信對方會留效巴塞。

其餘賽事方面，拿玻里主場以2：0擊敗薩斯索羅，客軍是役四度破門，但全數因越位被判無效；篤定降班的布雷西亞則以1：2不敵帕爾馬，班主施連奴賽前明言將出售獲豪門追獵的中場東拿利。

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