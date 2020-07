【MotoGP】斷骨6天後極速再戰難敵痛楚　世界冠軍馬昆斯9年來首棄戰 (21:47)

馬昆斯在過去周日的揭幕戰高速撞車,上臂骨折,周二做手術,前日通過體測,在今日兩節練習賽分別排第19及第16,單圈落後頭車逾1秒,需出戰第1節排位賽。他排位賽短暫落場後,便重新回到維修站,最終沒設下單圈時間。Honda車隊更宣布他會自2011年馬來西亞站後,首次缺陣正賽。

馬昆斯的隊友兼胞弟阿歷士馬昆斯,亦在第1節排位賽自炒,明日將與同樣帶傷上陣的Suzuki車手連斯最後起步。上站季軍Ducati車手迪維斯奧蘇亦未能過關,只排第14。在最佳12名車手出戰的第2節排位賽,Yamaha廠手域奴利斯原本設下最快時間,但他在該圈一度兩個轆一同出界,只能以0.095秒之微,屈居Petronas的昆達拿路之後;名將羅斯明日則會排第4位出賽。

BREAKIING NEWS 📋 @marcmarquez93 will not start tomorrow's #AndaluciaGP 🏁 More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3 #MotoGP pic.twitter.com/ky3UTaw5Vs

Could it be getting even worse for @HRC_MotoGP? 😱@alexmarquez73 has crashed and is holding his arm! 💢#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/oBXDTbzqBz

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020