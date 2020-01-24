【MotoGP】斷骨6天後極速再戰難敵痛楚　世界冠軍馬昆斯9年來首棄戰 (21:47)

世界電單車錦標賽（MotoGP）總冠軍馬昆斯斷骨6日即重返賽場，但未回復超人之身，今晚（25日）在西班牙安達盧西亞站僅駕駛了兩節練習賽，排位賽沒有設下單圈時間，更宣布今站棄戰；法籍神童昆達拿路則開季連續兩站排頭位。
馬昆斯在過去周日的揭幕戰高速撞車，上臂骨折，周二做手術，前日通過體測，在今日兩節練習賽分別排第19及第16，單圈落後頭車逾1秒，需出戰第1節排位賽。他排位賽短暫落場後，便重新回到維修站，最終沒設下單圈時間。Honda車隊更宣布他會自2011年馬來西亞站後，首次缺陣正賽。
馬昆斯的隊友兼胞弟阿歷士馬昆斯，亦在第1節排位賽自炒，明日將與同樣帶傷上陣的Suzuki車手連斯最後起步。上站季軍Ducati車手迪維斯奧蘇亦未能過關，只排第14。在最佳12名車手出戰的第2節排位賽，Yamaha廠手域奴利斯原本設下最快時間，但他在該圈一度兩個轆一同出界，只能以0.095秒之微，屈居Petronas的昆達拿路之後；名將羅斯明日則會排第4位出賽。
其他報道：【中超開鑼】恒大兩球挫申花響頭炮 借將高拉特未戴口罩恐停賽
其他報道：【新冠疫情】巴塞名宿沙維確診須隔離 卡塔爾復賽無緣督師
BREAKIING NEWS 📋@marcmarquez93 will not start tomorrow's #AndaluciaGP 🏁
More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3#MotoGP pic.twitter.com/ky3UTaw5Vs
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020
Could it be getting even worse for @HRC_MotoGP? 😱@alexmarquez73 has crashed and is holding his arm! 💢#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/oBXDTbzqBz
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020
The fine margins between pole position and P2 for @mvkoficial12! 😲#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/709xgmv1hk
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020