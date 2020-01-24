【MotoGP】斷骨6天後極速再戰難敵痛楚　世界冠軍馬昆斯9年來首棄戰 (21:47)

馬昆斯在過去周日的揭幕戰高速撞車，上臂骨折，周二做手術，前日通過體測，在今日兩節練習賽分別排第19及第16，單圈落後頭車逾1秒，需出戰第1節排位賽。他排位賽短暫落場後，便重新回到維修站，最終沒設下單圈時間。Honda車隊更宣布他會自2011年馬來西亞站後，首次缺陣正賽。

馬昆斯的隊友兼胞弟阿歷士馬昆斯，亦在第1節排位賽自炒，明日將與同樣帶傷上陣的Suzuki車手連斯最後起步。上站季軍Ducati車手迪維斯奧蘇亦未能過關，只排第14。在最佳12名車手出戰的第2節排位賽，Yamaha廠手域奴利斯原本設下最快時間，但他在該圈一度兩個轆一同出界，只能以0.095秒之微，屈居Petronas的昆達拿路之後；名將羅斯明日則會排第4位出賽。

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