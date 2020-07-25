【中超開鑼】恒大兩球挫申花響頭炮　借將高拉特未戴口罩恐停賽 (20:48)

中超揭幕禮上，安排了22名分別來自武漢、大連、蘇州的前線醫護出席，聯同各中超隊隊長一同參與默哀儀式，向新冠病毒肺炎疫情期間逝世的醫務人員及患者致哀。揭幕戰由廣州恒大在大連賽區對上海申花，閉門舉行下現場兩邊的大屏幕，播放兩隊球迷網上觀戰情况。

由簡拿華路領軍的恒大，以32歲壽星兼巴西隊中場荷西保連奴，支援韋世豪及入籍前鋒艾克森攻堅，入籍兵費南多及洛國富則因傷病缺陣。開賽僅7分鐘恒大先開紀錄，韋世豪在左路切入禁區勁射破網，為恒大半場領先。換邊後申花的韓籍中鋒金信煜近門射斜，錯失扳平良機，韋世豪於66分鐘門前梅開二度，之後金信煜頭槌攻門再斜出，恒大以2：0在新季旗開得勝。

另外， 本月由恒大借至河北華夏幸福的巴西籍外援高拉特，日前疑違反中超防疫規定，無戴口罩下與多名球迷合照。相片所見，雙方雖有鐵欄間隔，但球員和球迷都無戴口罩，賽會表明會對違規人員嚴肅處理。據報這名正申請入籍中國的29歲鋒將，若被確定相片是在蘇州賽區內拍照，或面臨至少停賽3場處分，並成首個因違反防疫指引而被罰的中超球員。他因最近才歸隊，料無緣河北明晚對石家莊永昌的首戰。

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