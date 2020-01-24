【NBA】粗言罵參議員後被停職　NBA名記Woj神稱後悔 (19:41)

美國參議員霍利早前去信NBA賽會，稱復賽若容許展示黑人平權標語，應按此放寬的原則，准球員聲援香港，又批評NBA親中而噤聲。對此禾蘭諾斯基私下電郵霍利，以粗言「Fxxk you」回應對方。霍利公開事件，「Woj神」隨即在社交網致歉。惟此舉仍引起外界嘩然，終令他被所屬的美媒《ESPN》暫時停職兩周，料仍可NBA復賽期間參與報道及評論等工作。

相隔多日，「Woj神」受訪時再次致歉：「我為這行為感到後悔。這不是我平常會做的事，我確實感到悔意」。他又明白公司的處分，表明自己的行為「誰都不應該做」，期望未來可重新投入工作，並明言不因怕破壞與中國的關係，而避免報道NBA與中國的事情。

至於今早舉行的NBA熱身賽，侯斯頓火箭有日前才康復歸隊的「韋二少」韋斯特布克正選披甲取10分，而另一球星夏登攻入24分，惟球隊仍以83：94不敵多倫多速龍。

相關報道：【NBA】復賽球衣平權標語設限 美參議員促NBA准球員撐港

其他報道：【新冠疫情】巴塞名宿沙維確診須隔離 卡塔爾復賽無緣督師