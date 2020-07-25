【新冠疫情】巴塞名宿沙維確診須隔離　卡塔爾復賽無緣督師 (18:33)

卡塔爾足球聯賽今日（25日）復賽，巴塞隆拿名宿沙維原本帶領艾薩德重返戰場，惟他在球會社交網站證實確診新冠病毒肺炎，幸未有大礙。
40歲的沙維去年執教卡塔爾球會艾薩德，原本在今晚稍後時間領軍迎戰阿爾科爾，屬球隊自疫情停擺4個多月後首仗。不過，他在數天前經賽會指引檢測病毒，證實染上新冠病毒，但透露沒有大礙：「我感覺良好，但會一直隔離，直至康復及得到復賽的許可。」沙維表示，今晚將由助教領軍，但自己急不及待重返工作崗位。
西班牙隊名宿沙維於2015年離開巴塞，以球員身分加盟艾薩德，去年掛靴後接掌帥印，本月初與球隊續約，粉碎回巢巴塞執教鞭的傳聞。卡塔爾近期疫情雖放緩，但本月初累積逾10萬確診病例。
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Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I’m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work.
— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020