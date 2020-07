【新冠疫情】巴塞名宿沙維確診須隔離　卡塔爾復賽無緣督師 (18:33)

40歲的沙維去年執教卡塔爾球會艾薩德,原本在今晚稍後時間領軍迎戰阿爾科爾,屬球隊自疫情停擺4個多月後首仗。不過,他在數天前經賽會指引檢測病毒,證實染上新冠病毒,但透露沒有大礙:「我感覺良好,但會一直隔離,直至康復及得到復賽的許可。」沙維表示,今晚將由助教領軍,但自己急不及待重返工作崗位。

西班牙隊名宿沙維於2015年離開巴塞,以球員身分加盟艾薩德,去年掛靴後接掌帥印,本月初與球隊續約,粉碎回巢巴塞執教鞭的傳聞。卡塔爾近期疫情雖放緩,但本月初累積逾10萬確診病例。

Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I’m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work.

