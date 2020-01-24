【法甲】尼馬建功領PSG捧法足盃　麥巴比遭剷傷歐聯堪憂 (15:35)

「有一點裂。」

「你覺得是骨折嗎？」

「應該沒有。」

麥巴比今日再作檢查。

法甲自3月中暫停再腰斬，宣布PSG奪標，今仗除是法國首次正式球賽，亦是西歐球賽近月首次開放看台，近5000球迷入場保持社交距離及戴口罩。PSG今場憑尼馬14分鐘建功勝出，第13次贏得法足盃，亦令法甲第5的尼斯獲得下季歐霸參賽資格。

PSG下周六凌晨在法聯盃決戰里昂，再在10日後轉戰里斯本，在歐聯8強對阿特蘭大。麥巴比以外，守將泰路基拿是役傷出，加上梅尼亞已離隊，右後衛只餘小將哥連達巴可用，挑戰四冠王難度甚高。阿特蘭大今晨則因馬利路夫斯基12碼宴客，只由杜雲沙柏達入球，作客1：1賽和AC米蘭，幾近爭標無望，可專注對PSG的賽事。

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