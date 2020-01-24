【法甲】尼馬建功領PSG捧法足盃　麥巴比遭剷傷歐聯堪憂 (15:35)

法國球壇暫停4個月，今晨（25日）以法國足總盃決賽重開，但火藥味十足，球證半場已發出8黃1紅。巴黎聖日耳門（PSG）最終憑尼馬的入球，小勝大半場10人應戰的聖伊天捧盃。惟代價是另一主力基利安麥巴比被剷傷，更承認應該骨裂，在下周的法國聯賽盃決賽，以至下月的歐聯上陣成疑。麥巴比在上半場中段遭聖伊天隊長盧斯佩連踢倒，球證起初只判黃牌，但經視像裁判（VAR）覆核後改判紅牌，麥巴比則在33分鐘被馬高華拉堤入替，離場時淚流滿面。他下半場被影到撐着拐杖、腳戴護具重回後備席，賽後亦有領獎。直播的法國電視台（France TV Sport）指，由於法國總理馬克龍頒獎時，咪高峰仍開着，錄得麥巴比與他的對答：
「有一點裂。」
「你覺得是骨折嗎？」
「應該沒有。」
麥巴比今日再作檢查。
法甲自3月中暫停再腰斬，宣布PSG奪標，今仗除是法國首次正式球賽，亦是西歐球賽近月首次開放看台，近5000球迷入場保持社交距離及戴口罩。PSG今場憑尼馬14分鐘建功勝出，第13次贏得法足盃，亦令法甲第5的尼斯獲得下季歐霸參賽資格。
PSG下周六凌晨在法聯盃決戰里昂，再在10日後轉戰里斯本，在歐聯8強對阿特蘭大。麥巴比以外，守將泰路基拿是役傷出，加上梅尼亞已離隊，右後衛只餘小將哥連達巴可用，挑戰四冠王難度甚高。阿特蘭大今晨則因馬利路夫斯基12碼宴客，只由杜雲沙柏達入球，作客1：1賽和AC米蘭，幾近爭標無望，可專注對PSG的賽事。
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💬 "Ça a craqué un peu quand même", confie Kylian Mbappé au président Emmanuel Macron lors de la remise du trophée... mais le buteur français ne pense pas que sa cheville soit cassée #PSGASSE pic.twitter.com/e7OambIxIg
— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2020