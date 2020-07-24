【中超開鑼】獲雲邦賀斯點名重用　陳俊樂視迪比利為榜樣　欲爭恒常正選 (19:46)

24歲的港足中場陳俊樂去夏由港超富力R&F返回中超廣州富力，漸站穩陣腳，今季雲邦賀斯新官上任，他在多場熱身賽皆獲正選。這名荷蘭隊名宿日前被問及如何評價陳俊樂表現時，他亦予以讚賞：「我對他的進步非常開心，除了傳球，他亦很理解自己位置的職責，這些進步令我很滿意，他去年加盟球隊出場機會不多，但今年他將會是非常重要的一員。」樂仔在友賽的表現，內地傳媒更指曾獲中國隊主帥李鐵關注。

樂仔向本報表示，今季目標是爭取穩定的正選位置，又稱復賽後賽程頻密，要在保持狀態及恢復體能下工夫，並視陣中比利時隊中場球星迪比利為學習對象：「每個隊友都各有優點，最想學習當然是同任中場位置的迪比利，他的技術、護球及控制節奏能力都好厲害。」

新冠病毒肺炎疫情令中超延遲5個月才開鑼，16隊分大連及蘇州兩個賽區爭標，明晚首戰為衛冕的廣州恒大對上海綠地申花，以及武漢卓爾對青島黃海青港。廣州富力於下周日晚上6時對深圳佳兆業，除了是兩大名宿教頭雲邦賀斯與鄧納東尼對決，陳俊樂亦有機會繼5月底友賽後，再跟在港出生、身披8號球衣的戴偉浚在中場鬥法。富力在該場友賽以0：3負佳兆業，戴偉浚轟入一球遠射。

陳俊樂稱，開鑼首仗會集中留意個人發揮，從而協助球隊取得新季首場勝仗，並稱會提防昔日「小南國」青訓的戰友：「他（戴偉浚）的盤球技術及遠射都好好，其餘要注意的，就是要做好球隊戰術要求。」雲邦賀斯也稱，會給陣中小將機會：「我向來喜歡給年輕球員機會，雖然他們只是職業生涯剛起步，但我們從中看到朝氣和能量，當球隊需要時，他們便要展示天賦。」

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