【意甲】祖雲達斯遭絕殺　九連霸夢待圓　沙利認球隊身心俱疲 (15:30)

祖雲達斯攻足大半場，至42分鐘才由馬菲斯迪歷特開紀錄，惟換邊後7分鐘即被烏甸尼斯的尼斯托羅夫斯基頭槌扳平。「斑馬兵」全場14次攻門，較對手多出6次，但只有5次中龍，更在補時兩分鐘被對方中場施高科芬拿破網，終以1：2落敗。祖雲達斯雖續以80分居首，領先次席的阿特蘭大6分，但未能提早3輪捧盃，近5仗更只得1勝。

領隊沙利承認，球隊身心俱疲：「體力上與心理上，我們都累了，隊中每個人都這樣覺得。在這艱難時刻，要保持侵略性是很難的，一旦失神就會輸掉比賽。」這支榜首球隊下場若擊敗森多利亞，仍能提早達成九連霸，但未能騰出心力準備歐聯，沙利稱：「此刻我不能去想歐聯，腦海中只能有森多利亞。」

烏甸尼斯賽後升上第15位，護級壓力大減；而「二哥」阿特蘭大周五凌晨將作客AC米蘭。拉素今晨則以2：1挫卡利亞里，若正分別出戰歐聯的拿玻里及歐霸的羅馬未能封王，拉素將會相隔13年重返歐聯主賽圈。

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