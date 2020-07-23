【東京奧運】池江璃花子主持倒數一年儀式　以抗癌經歷為全球打氣 (20:22)

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東奧原定明晚在主場館新國立競技場揭幕，但受新冠病毒肺炎疫情拖累，這四年一度盛事延至明年7月23日至8月8日舉行。東奧組委今晚於主場館閉門舉行倒數一年儀式，主角是去年宣布患上白血病的池江璃花子。這名上屆亞運6金名將身穿純白服飾，在空無一人的場館手持聖火燈致辭，分享近一年戰勝癌魔的心路歷程，大會亦播放她從瘦弱身軀到重返泳池訓練的片段。

20歲的池江雖然參戰明夏奧運無望，但以經歷勉勵各國選手，亦在不同運動員疫下訓練的片段伴隨下，希望同路人把握最後一年，突破疫境難關備戰。

東奧雖步入一年倒數，但全球疫情嚴峻，能否如期揭幕仍是未知數。東奧組委主席森喜朗近日多次接受訪問，他今日對日媒《Sports bull》表示，疫情至今未消退，加上日本受水災影響，不能確定東奧明年會否順利舉行，但他會為此祈禱，亦稱疫苗是舉行奧運的關鍵。東京都知事小池百合子則稱，奧運若能順利舉行，將證明世界已戰勝新冠病毒。

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