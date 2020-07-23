【英超】利物浦拆車後閉門捧盃　高普安撫球迷「準備疫後補祝」 (11:46)

紅軍上月尾已提前7輪鎖定冠軍，今晨（23日）賽後由養傷的軒達臣帶領走上Kop，從名宿杜格利殊手上接過獎盃，在特許入場的家人、球會職員、記者及鏡頭前捧盃，再高唱會歌「你永不獨行」，之後亦在更衣室互灑香檳。軒達臣稱今次總算完成上季高分屈居亞軍，未完成的任務。高普就表示會與近兩季4個獎盃合照紀念，亦不介意看台無人：「我們知道這可能半年都要閉門，幾個月前甚至擔心無法正式捧盃，所以我不能更開心吧。」他亦安撫未能親身見證歷史的球迷：「為派對做準備吧，當病毒走了，便可以慶祝。」

利物浦下周日將作客紐卡素，因此今場賽後捧盃。高普亦用上一個後備名額，讓季尾離隊的拉爾拉拿亦同參與捧盃儀式。利物浦最終由拿比基達、阿歷山大阿諾特、韋拿杜姆建功，半場領先3：1。羅拔圖法明奴換邊後頭槌打破主場入球荒，以及阿歷士張伯倫埋齋，最終5：3大勝有基奧特、譚美阿巴謙及基斯甸普列錫入球的車路士。藍戰士領隊林柏特則不滿紅軍未完場先慶祝，「太過傲慢」，一度與高普口角。

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