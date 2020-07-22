【英超】利物浦迎車路士後捧盃　軒達臣：杜格利殊頒獎別具意義 (22:05)

利物浦vs.車路士 now611/621台 周四凌晨03：15直播

利物浦周四凌晨迎來今季壓軸主場賽事，亦將在賽後捧起苦候30年的英超獎盃，頒獎嘉賓是紅軍名宿兼前帥杜格利殊，軒達臣雖因傷提早收咧，但賽前受訪時難掩興奮：「他是球會傳奇、萬人愛戴的偉大人物，令捧盃儀式更加特別。」不過，他呼籲球迷顧及抗疫多月的醫護人員，不要在球場外聚集，而利市警方亦事先嚴正警告球迷勿聚集。

軒達臣的人氣不及前任隊長謝拉特，但過去兩季領軍盡攬英超、歐聯、歐超盃及世冠盃，以表現證明身價。他又表示近年學懂化批評為動力：「不論是過去、現在或將來，球員始終會面對批評。加盟利物浦時，我只有21歲，自然很難面對，但年紀漸大，學懂換個角度，現在我會主動找出批評聲音，為我提供額外動力去證明他們是錯的。」

車路士方面，領隊林柏特確認中場尼高路簡迪續因傷缺陣，但未在英格蘭足總盃上陣的基斯甸普列錫，勢復任正選。車路士賽前以63分排第3，但第4的李斯特城及第5的曼聯同得62分，意味「藍戰士」為保出線歐聯的主動權，此仗亦不容有失。

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