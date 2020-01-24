【DSE放榜】劍手符珈嘉考入理大　雙線發展劍指巴黎奧運　伍棹然負笈美國 (19:34)

文憑試結果今早出爐，就讀協恩中學的符珈嘉坦言對成績稍為失望，慶幸仍符合理大的有條件取錄要求，將入讀市場學。今屆因疫情改為網上放榜，但符珈嘉因為訓練，未能和同學一起「開Zoom」查閱成績；如今謝師宴延期，今年學界賽亦告吹，令小妮子感慨中學生涯留下不少遺憾：「上次贏得總冠軍時我剛升讀中一，以協恩今年的人腳，大有機會重奪（學界港九區）總冠軍，可惜無法實現。」

這名女子花劍隊新星本月初已轉為體院全職運動員，未來將以打劍為主、讀書為次：「希望趁這個年紀拼搏，全職亦是想進步更多，挑戰下屆亞運及2024年奧運。之前因疫情和文憑試停練兩個月，我在6月中歸隊，和全職隊友一起訓練，對自己要求更高，趁比賽重啟前提升體能和技術。」

至於拔萃男書院泳將伍棹然，4月時已獲美國喬治亞大學無條件取錄，加上考試一再延期令他無所適從，決定放鬆心情應試，他透露除了中文科失準，其他成績和預期相若。伍棹然表示赴美行程受疫情影響，原定昨日辦理簽證，但美國領事館通知要押後，令他擔心未能趕及8月22日飛抵當地開學，或需先在網上聽課。

歷來不少港隊飛魚負笈美國，伍棹然稱是看中當地的訓練水平。這名50米蝶泳香港紀錄保持者表示，先以出戰NCAA為目標：「NCAA的B標時間接近香港紀錄，又要和高年級泳手競爭出賽名額，相信有相當難度，希望去到當地能盡快適應，追上隊友水平。」

同樣就讀男拔萃的長跑新星謝俊賢，在中文科只獲2級，體育科亦因為擅長的田徑和長跑考試取消，他直言對成績影響不少。謝俊賢雖坐擁3項香港青年紀錄，但未考慮轉為全職運動員，而是兼顧學業，因此計劃先入讀副學士，爭取銜接大學學位。

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