【新冠肺炎】港足明星選舉42年來首度取消　港超或再度延遲復賽 (15:42)

據了解，在球季2、3月停擺時，足總已開始討論能否續辦港足明星選舉，同時研究不同舉辦方案，包括減少頒獎禮出席人數，亦考慮改變晚宴形式不設飲食等，但基於疫情及4隊退出港超復賽，公平性及認受性不足，亦有太多不明朗因素，最終在近月決定取消。

現時香港新冠病毒肺炎疫情反覆，今季復賽能否按計劃在8月22日舉行仍是疑問，據悉足總已去信參賽球隊提供多個方案，包括等待康文署重開球場地及再度延遲賽期，同時考慮再次安排在將軍澳足球訓練中心舉行閉門賽事，若遲遲未能重開球場讓球會操練，最壞情况將是腰斬今季。

港足明星選舉起初由資深評述員何鑑江倡議舉辦，後由香港電台及香港華人足球員總會，於1978年合辦首屆頒獎禮，自此無間斷舉行，包括2003年「沙士」疫情時，也安排在港台戶外位置舉行頒獎儀式。選舉由評審委員會、傳媒及球迷等按百分比投票選出。

首屆港足先生得主為愉園名宿梁能仁，獲獎最多為已故精工名將胡國雄曾當選4次，其次為當選3次的李健和，上屆由助和富大埔首奪港超冠軍的巴西籍外援伊高沙托尼奪得。

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