【英超】阿仙奴藉聯賽爭入歐霸無望　奧巴美揚眼神防守被批玩泥沙 (12:11)

奧巴美揚在上半場一次角球回防，卻走甩敵衛泰朗明斯，後者二傳查斯古特奠勝。慢鏡顯示奧巴美揚疑言語騷擾明斯，卻反過來自己偷笑，隨即失神而沒有追上對方。球迷對這名隊長的表現表示「冇眼睇」，擔任賽事球評的熱刺前領隊舒活亦批評他玩泥沙：「典型的阿仙奴毛病。這不是一場遊戲，是職業球賽，你原本有可能爭歐霸席位的。」阿仙奴賽後排第10，只餘一場下不能追到多5分的第7名球隊熱刺，意味他們只望在下月初英格蘭足總盃決賽擊敗車路士封王；維拉追至與屈福特同分。

屈福特被史達寧連入兩球，加上菲爾科頓及拿樸迪亦有進帳，主場以0：4不敵曼城，得失球差跌至-27，落後維拉一球，跌落降班區，且得球亦較少。然而，球隊煞科戰將作客已無欲無求的阿仙奴，維拉則要鬥數字上未完全護級的韋斯咸。尾二的般尼茅夫需望兩隊同敗，自己作客愛華頓贏出，才能逃出生天。

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