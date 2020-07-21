【西乙】柴崎岳恐隨拉科魯尼亞降班　岡崎慎司助侯爾斯卡後上捧盃 (18:54)

拉科魯尼亞原定今晨迎戰富恩拉巴達，但對手有逾10人確診新型冠狀病毒肺炎，賽會在開賽前一小時宣布延期，盧高、阿爾巴塞特等護級隊卻在同一天分途報捷，令排在下游的拉科魯尼亞自1980/81年球季後，再次降至第三級別聯賽。西班牙傳媒報道，球會主席將為未能出戰最後一輪上訴，並宣稱不會承認球隊需要降班的現實。

日本國腳柴崎岳今季加盟拉科魯尼亞，未知下季會否隨隊降班。其國家隊隊友香川真司效力的薩拉戈薩，則在聯賽最後一戰以2：1挫邦弗拉甸拿，以第3名姿態取下升班附加賽資格。另一日本隊球星岡崎慎司，在煞科日下半場後備上陣，則助球隊擊敗希杭，後上稱霸西乙，他下季有望出戰西甲。

另外，皇家馬德里主帥施丹今季將加里夫巴利打入冷宮，但巴利的經理人向西班牙傳媒表示，這名威爾斯隊翼鋒與球會尚有兩年合約，絕不會離開或被外借離開，又稱將巴利離開皇馬，會是團隊的一大損失。而今季與馬略卡簽短約的韓國隊國腳奇誠庸，落實回流加盟FC首爾，結束外流歲月。馬略卡日前以尾二完成西甲，下季降至西乙。

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