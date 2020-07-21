【意甲】入球50+英西意聯賽第一人　C朗看輕紀錄：為祖雲奪標最重要 (15:51)

C朗今仗先入12碼，取得其在意甲的第50球，之後接應保羅戴巴拿助攻梅開二度，將意甲入球數增至51球，賽後與完場前入12碼「破蛋」的拉素射手恩莫比利，同得30球並列意甲射手榜榜首。次席的國際米蘭日前失分，祖雲達斯現餘下4輪領先8分，將近達成意甲九連霸偉業。

C朗今仗亦刷新多項紀錄，除了是首個球員在英、西及意三國的頂級聯賽都至少攻入50球，亦以上陣61場入51球，超越AC米蘭名宿舒夫真高的68場及巴西隊球星朗拿度的70場，成為自1994/95年球季以來，意甲最快射入至少50球的球員；他同時是祖雲達斯隊史第3個球員在意甲單季取得30球。

雖然今季取消了金球獎，但C朗仍有機會破另一紀錄，爭取在歐洲五大聯賽其中三個聯賽均贏得金靴獎。不過，C朗賽後僅稱球隊榮譽更重要：「紀錄總是重要，但更重要是球隊獲勝贏得冠軍。我們一直是出色球隊，今天再次證明這一點，並想繼續提高水準。我不會刻意考慮意甲金靴，這只是用入球幫球隊取勝的過程。還有4場聯賽，我們知道意甲賽程十分艱難，目前球隊的表現還不錯。」C朗今季在意甲上陣30場，攻入30球及貢獻5次助攻，在35歲仍展示「入球機器」的效率。

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