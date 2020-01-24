【賽車】咸美頓八奪F1匈牙利站冠軍　馬昆斯MotoGP揭幕戰炒車斷臂骨 (23:48)

匈牙利站昨正賽前下雨，第7位起步的韋斯塔本維修站出車便撞爛頭翼，要在起步格緊急維修。至於排位賽第2及第4的保達斯、佩雷斯，均因為外線較濕，起步失利。咸美頓、韋斯塔本及史度爾則進佔前三，亦數圈內由中性水胎轉用乾胎，保持早段優勢。咸美頓最終首先完成70圈賽事，第86次取得分站冠軍，兼取得最快圈速的額外1分。曾跌至第6的保達斯力追，亦未能趕過韋斯塔本，只得第3，總成績被咸美頓反超前5分。

國際汽聯會長、前法拉利領隊杜特亦有觀戰，更提到舒密加的近况：「我上周去看過他，仍在努力康復，他和家人都希望世人能再看到他。」51歲的舒密加於2013年尾滑雪遇嚴重意外，此後未曾公開露面，今年有傳他會做幹細胞手術，但因為新冠肺炎疫情要延期。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）昨晚在西班牙上演揭幕站正賽，排頭位的Petronas車手昆達拿路力壓Yamaha車手域奴利斯及Ducati的迪維斯奧蘇，第3季出戰頂級賽事終「開齋」，取得生涯首個分站冠軍，亦是時隔21年再有法籍車手奪冠。而Honda的馬昆斯末段炒車退賽，未能主場衛冕。他需由擔架抬走，賽後證實上臂骨裂。

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