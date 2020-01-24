【英格蘭足總盃】曼聯惡鬥車路士　勝方8‧1決戰阿仙奴　格連活特勢獲紅魔加薪六成 (20:51)

曼聯vs.車路士 無綫85台 明晨01：00直播

18歲的格連活特今季各項賽事為曼聯上陣43次入16球，包括過去5仗獨取4球。據報去年10月與他簽約5年的曼聯，勢提早加薪留住這新星。主帥蘇斯克查說：「他埋門觸角敏銳，而且已增加了很多比賽經驗和信心。曼聯尚餘兩場英超，希望仍有兩場足總盃及4場歐霸。他的問題不大，不會消耗過度的。」車路士的31歲攻擊手韋利安則表示，若會方給予他3年合約，明日便會動筆簽約。他復賽後在足總盃及英超共上陣8次，分別入4球和貢獻3次助攻。他勢季後約滿離隊，傳言獲美職球隊國際邁阿密、英超鄰會熱刺與阿仙奴垂青。

阿仙奴今晨藉箭頭奧巴美揚先後在19和71分鐘梅開二度，在足總盃4強挫之前7次對賽全勝的曼城，破紀錄第21次坐亞望冠。上場英超帶領阿仙奴勇挫冠軍利物浦的領隊阿迪達說：「連贏兩支可能是歐洲目前最佳球隊，我們的球員值得嘉許。」他又希望近期成績能說服奧巴美揚留隊。

阿仙奴守將大衛雷斯則被選為今仗最佳球員，上月中在聯賽吞曼城3蛋時兩度犯錯兼領紅的他說：「足球就是為了生存，這就是我所做的。我只可以為出錯負責，然後努力不懈。我們將嘗試為阿仙奴贏得錦標。我時常認為，這球隊值得再綻光芒。」阿仙奴名宿尹佩斯形容雷斯一夫當關：「他封阻了對方所有的皮球。我想他頂走了25球。他的表現無與倫比。」

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