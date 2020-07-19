【西甲】卡索拉離維拉利爾　隊長般奴掛靴　傳艾馬利下季掌「黃潛」 (18:30)

辛迪卡索拉前季回巢，第3次效力維拉利爾，即使年屆35，仍在今季西甲取得11個入球和9次助攻，僅在11月尾因足踝傷缺陣3場聯賽。不過，他被指獲前西班牙隊隊友沙維招手，加盟卡塔爾球會艾薩德，亦有傳他重返阿仙奴，擔任阿迪達的副手。36歲的般奴蘇利安奴則出道16年一直效力「黃色潛艇」，各項賽事至今上陣423場。維拉利爾方面最終在今日確認，兩人將明日賽後離隊。在球會官方影片中，卡索拉指自己希望有日重返球隊任職。

雖然維拉利爾下半季強勢，已確保歐霸席位，但據報主帥哥列查仍無得留低，事關球會管理層更屬意前西維爾及阿仙奴主帥艾馬利接手。

屈福特前帥查維加西亞則盛傳擊敗基達菲現任教練保達拉斯，只待維軍鄰會華倫西亞的班主林榮福同意，日內接手球隊。暫列第8的「蝙蝠兵」由看守教練禾路領軍，明晨要作客西維爾全取3分，才可能出戰下季歐霸。

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